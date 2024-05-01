Winline Медиалига может организовать матч звезд. Об этом рассказал Николай Осипов

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что в МФЛ-5 может быть проведен матч звезд Winline МФЛ.

«Выбирая между двумя матчами в 1/8 и All-Star Weekend, я бы предпочел второе. Прикольнее сделать полноценный матч звезд с All Star Competitions в субботу и матчем звезд в воскресенье, нежели проводить ответные матчи в 1/8 финала.

Мне не нравится история с ответными матчами в этой стадии, потому что у команд, попавших в четвертьфинал с первого места в группе, будет две недели паузы.

Когда может состояться матч звезд? Ближе к концу сезона – перед финалом МФЛ-5. Если будет дополнительная неделя, то она позволит впервые провести такого рода активности.

Все-таки юбилейный сезон: у нас очень много нового в МФЛ-5. Кажется, появление такого шоу-формата – это классная тема, когда мы напрямую не привязаны к календарю РПЛ. И когда инфраструктура стадионов позволяет нам выбирать место проведения финала», – заявил президент Winline Медиалиги.

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