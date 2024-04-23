Четвертьфиналы и полуфиналы Winline Медиалиги пройдут с ответными матчами, 1/8 финала – в один матч

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, в каком форме пройдет плей-офф пятого сезона Медиалиги.

«Сегодня вышла новость, что календарь РПЛ сверстали. Они начинают 20 июля. У нас стояла дата финала – 20 или 27 июля. Теперь понятно, что мы должны закончить до 20-го числа, чтобы большие стадионы не были задействованы.

Поэтому придется, наверное, вынести wild card стадию в будний день и 20-го закончим. Тогда мы укладываемся в спаренный четвертьфинал и полуфинал. 1/8 пройдет в один матч», – рассказал президент Winline Медиалиги.

Напомним, команда, занявшая 1 место в группе, попадает в четвертьфинал. Команды, занявшие 2 и 3 места сыграют в wild card стадии, за попадание в 1/4 финала.

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