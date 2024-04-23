«Сухоносов сделал свое дело, красавец». Текила о голкипере «Родины Медиа», сменившем Швагирева

Текила высказался о вратаре «Родины Медиа», который заменил Швагирева.

– Вы потеряли Швагирева. Сухоносов теперь окончательно основной вратарь?

– В какой команде сейчас Швагирев?

– «Амкал».

– Просто не видел. Там вроде другой вратарь. А Сухоносов – вы сами видите. Мы подготавливаем наших вратарей на все 100. Сухоносов в первом матче отбил, по-моему, несколько пенальти и буллит – сделал свое дело, красавец. Я не зря его взял в фэнтези.

– Вас часто называют фаворитом сезона. Кто для тебя главный соперник в этом сезоне?

– ФК «10» – они ярко начали, переехав «дротов». У нас с ними матч. Но и с Бастой и его СКА будет следующая игра, что не подарок. Все игры в нашей группе будут напряженные, футбольные. Но «Десятка» кажется интереснее других команд, – рассказал президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.