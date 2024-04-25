Босс DMedia Платон Дмитриев: «У нас нет конкуренции с Inform. Это не команда»
Платон Дмитриев заявил, что DMedia – это главная медиакоманда Беларуси.
– Можно ли сейчас считать DMedia главной медийной командой Беларуси?
– Конечно, 100 процентов!
– Есть ли у вас конкуренция с Inform?
– Вообще нет. Это не команда. Кто там есть из футболистов, кто играл за сборную страны? Любой такой человек выберет DMedia, никто не пойдет Inform.
Те же медийные: у нас есть Майсак – у него 7 миллионов подписчиков. У Inform нет ни одного блогера с такими же цифрами.
– Есть ли у вас поддержка от города, страны?
– У нас есть поддержка от АБФФ. Нас поддерживают все спортивные структуры, – заявил руководитель DMedia в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.