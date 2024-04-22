DMedia не будет играть в Кубке России, если выиграет Медиалигу. Об этом сообщил спортивный директор клуба Станислав Драгун

Теги ФОНБЕТ Кубок России Кубок Беларуси Станислав Драгун Winline Медиалига FC DMedia Медиафутбол

Станислав Драгун заявил, что DMedia может сыграть в Кубке Беларуси.

– В МФЛ-3 призеры турнира получали путевки в Кубок России. Если DMedia выиграет МФЛ, то будет играть в Кубке России?

– Нет. Мы же стали членами нашей федерации футбола. Они помогают нам в развитии и популяризации футбола.

Так как мы являемся членами АБФФ, то будем играть в Кубке Беларуси, – заявил спортивный директор клуба в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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