DMedia не будет играть в Кубке России, если выиграет Медиалигу. Об этом сообщил спортивный директор клуба Станислав Драгун
Станислав Драгун заявил, что DMedia может сыграть в Кубке Беларуси.
– В МФЛ-3 призеры турнира получали путевки в Кубок России. Если DMedia выиграет МФЛ, то будет играть в Кубке России?
– Нет. Мы же стали членами нашей федерации футбола. Они помогают нам в развитии и популяризации футбола.
Так как мы являемся членами АБФФ, то будем играть в Кубке Беларуси, – заявил спортивный директор клуба в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.