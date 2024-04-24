Медиалига планирует провести матч в Бресте 31 мая

Теги Станислав Драгун Амкал Winline Медиалига календарь FC DMedia Медиафутбол

Брест примет матч Winline Медиалиги в конце мая.

«Возможно, 31 мая сыграем в Бресте, это в планах. Пока не знаем, с кем, это предварительные данные.

В этом городе сейчас футбол любят больше всего, народ ходит, на матчах местной команды собираются по 5-7 тысяч человек», – сообщил спортивный директор DMedia Станислав Драгун корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

Две игры 1-го тура МФЛ 2Drots – ФК «10» (0:3) и DMedia – «Народная Команда» (1:0) прошли в Минске. Ожидается, что столица Беларуси также примет матч «Амкал» – DMedia 11 мая.

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