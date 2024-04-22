Идову о звездах Медиалиги: «Кутуз – Роналду, забивная машина. Манна – Месси, хорошая техника, низкая посадка»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Брайан Идову 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов «Манна» Станислав Манаев Медиафутбол

Брайан Идову сравнил игроков Winline Медиалиги со звездами мирового футбола.

– Ты в карьере играл и против Месси, и против Роналду. Кто в медиафутболе Месси, а кто Роналду?

– Роналду – Кутуз (форвард ФК «10» – Sports). Месси – Манна (хавбек 2Drots – Sports).

Манна показал в матче с нами, как он на коротке возит. У него хорошая техника, низкая посадка. Красавец!

Кутуз такая же забивная машина. Но пивка только слишком много перепил, до тела Криша не дотягивает, – заявил защитник ФК «10».

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1 комментарий
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А Идову в роли Мигеля там
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