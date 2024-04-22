Идову о звездах Медиалиги: «Кутуз – Роналду, забивная машина. Манна – Месси, хорошая техника, низкая посадка»

Брайан Идову сравнил игроков Winline Медиалиги со звездами мирового футбола.

– Ты в карьере играл и против Месси, и против Роналду. Кто в медиафутболе Месси, а кто Роналду?

– Роналду – Кутуз (форвард ФК «10» – Sports). Месси – Манна (хавбек 2Drots – Sports).

Манна показал в матче с нами, как он на коротке возит. У него хорошая техника, низкая посадка. Красавец!

Кутуз такая же забивная машина. Но пивка только слишком много перепил, до тела Криша не дотягивает, – заявил защитник ФК «10».