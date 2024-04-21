«Будем шуметь». Алан Гатагов о FC Bus в Медиалиге

Алан Гатагов подвел итоги матча FC Bus – «Деньги Рокетов».

– Алан, в этом сезоне вы футболист. Вернулись и сразу голевая. Почему не играли в прошлом сезоне?

– Я был тренером. Сейчас я – футболист.

– От FC Bus в межсезонье было мало контента. Что будет в сезоне?

– Будем шуметь. Контент будет не только с матчей. Контента много. Мы работаем. Кто-то индивидуально делает контент. У АртПо хороший ютуб, более 100 подписчиков.

– Почему всю игру вы называли Медиалигу мафией?

– Это вкид. Все на добром. У нас не было ни одной стычки за матч. Мы же в Медиалиге – мы должны вкидывать по-доброму.

– Сколько вам не поставили чистых пенальти?

– Судья должен был хотя бы один [пенальти] поставить из двух моментов. Но я не хочу это обсуждать сейчас. Нам играть еще 7 матчей, не хочу настраивать судей против себя. Он по-своему правы, мы – по-своему. Зла на арбитров я не держу. Каджая забил бы оранжевым мячом – вопросов бы не было, – рассказал футболист и президент FC Bus Алан Гатагов в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В 1-м туре Winline Медиалиги FC Bus обыграл «Деньги Рокетов» в серии буллиталити (2:2, 3:2).