«Это любя, они все – поклонники моего творчества». Алан Гатагов о подколах во время благотворительного матча
Алан Гатагов прокомментировал подколы во время благотворительного матча «Журавли».
– Каково певцу и музыканту играть с футболистами?
– С ноунеймами? Да так, можно чуть-чуть поиздеваться. Но вы видели, кто лучший, да? В первом тайме я не забил, но мейдийку привнес.
– Было много выкриков с бровки в ваш адрес, что Гатагов – не в порядке. Причем и от вашей команды тоже. Почему они так неуважительно отнеслись к артисту?
– Я думаю, это любя, они все – поклонники моего творчества, – рассказал президент FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Winline Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». Капитанами команд стали Ислам Халилов и Артем Донсков, выведшие более 100 человек из «Крокуса».
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