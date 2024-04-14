«Это любя, они все – поклонники моего творчества». Алан Гатагов о подколах во время благотворительного матча

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов прокомментировал подколы во время благотворительного матча «Журавли».

– Каково певцу и музыканту играть с футболистами?

– С ноунеймами? Да так, можно чуть-чуть поиздеваться. Но вы видели, кто лучший, да? В первом тайме я не забил, но мейдийку привнес.

– Было много выкриков с бровки в ваш адрес, что Гатагов – не в порядке. Причем и от вашей команды тоже. Почему они так неуважительно отнеслись к артисту?

– Я думаю, это любя, они все – поклонники моего творчества, – рассказал президент FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Winline Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». Капитанами команд стали Ислам Халилов и Артем Донсков, выведшие более 100 человек из «Крокуса».

Алан Гатагов – рэпер. Предлагает фит Канье Уэсту и мечтает о «Грэмми»
 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий