Алан Гатагов заявлен за FC Bus в МФЛ-5. Он может выйти на поле в первом туре

FC Bus заявил Алана Гатагова на пятый сезон Winline Медиалиги.

«Заявить меня – это инициатива главного тренера. Наверное, посмотрел на благотворительном матче, как я играл.

Если такая помощь необходима, я ее предоставлю. Может быть, в воскресенье уже сыграю с нашей командой против «Деньги Рокетов». Цель для меня, как для игрока – быть не хуже тех футболистов, которые у нас есть. Это самое важное.

И, конечно, чтобы была холодная голова и горячее сердце. За эмблему надо побиться. Файт, камон, как говориться», – заявил президент FC Bus.