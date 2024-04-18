Алан Гатагов заявлен за FC Bus в МФЛ-5. Он может выйти на поле в первом туре

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига ФК Деньги FC Bus Rocket Team Медиафутбол

FC Bus заявил Алана Гатагова на пятый сезон Winline Медиалиги.

«Заявить меня – это инициатива главного тренера. Наверное, посмотрел на благотворительном матче, как я играл.

Если такая помощь необходима, я ее предоставлю. Может быть, в воскресенье уже сыграю с нашей командой против «Деньги Рокетов». Цель для меня, как для игрока – быть не хуже тех футболистов, которые у нас есть. Это самое важное.

И, конечно, чтобы была холодная голова и горячее сердце. За эмблему надо побиться. Файт, камон, как говориться», – заявил президент FC Bus.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий