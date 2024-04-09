Кутуз: «В МФЛ-5 на победу будут претендовать 2Drots, ФК «10», «БроукБойз», «Родина Медиа» и какая-нибудь теневая лошадка. «Амкал», как обычно, уедет пораньше»

Кутуз назвал претендентов на победу в пятом сезоне Winline Медиалиги.

«В этом сезоне 5-6 команд будут одинаково претендовать на победу в МФЛ-5. 2Drots, «Родина», «Броуки», «Десятка», плюс какая-нибудь теневая лошадка, как «Титан». Но в этом году не верю в них, не все там гладко.

«Амкал» с такой игрой вряд ли на что-то будет претендовать [ФК «10» и «Амкал» сыграли последний товарищеский матч вничью]. Очень грубо играют, некрасиво, не пытаются в мяч сыграть.

С лавки идут накиды, агрессивность. Приятно забить им в очередной раз, но неприятно с ними играть. Думаю, «Амкал», как обычно, уедет пораньше», – заявил форвард ФК «10».