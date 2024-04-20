Мусагалиев о возрасте болельщиков Медиалиги: «Я не могу полюбить мультики, потому что они мне уже не нравятся. 2D ориентированы на мультфильмы»

Азамат Мусагалиев высказался о возрасте болельщиков ФК «10» и 2Drots.

– По билету на концерт Камызяков можно прийти на сегодняшний матч...

– У « » это уже не в первый раз. Мы запланировали концерты Камызяков, и как только концерты находят точку, мы обязательно объявляем о футбольном матче, ищем соперников.

Такое мы проводили в Ташкенте. Был потрясающий праздник футбола и юмора. Если люди в других городах имеют такую возможность, то с удовольствием приглашайте, мы приедем и Камызяками, и ФК «10».

– У «Камызяков» и «Десятки» разные возрастные категории...

– Мы не хотим привлечь какую-то аудиторию. Мы рады всем. Я не могу ни с того, ни с сего полюбить мультфильмы, потому что они мне уже не нравятся. Я в них не верю.

Я шучу над темами, которые мне интересны. Если в этом находят отклик люди в осознанном возрасте, то мы только рады. Если есть молодая аудитория, которая вдруг по наследству получила любовь к Камызякам от родителей, мы только рады. У нас нет возрастного цензора по поводу аудитории.

– Молодые ребята на трибунах сказали, что следят за , но будут болеть за 2Drots. ФК «10» никто не назвал.

– В этом нет никакого вопроса, потому что у каждого возраста своя аудитория. Значит, команда 2Drots ориентирована больше на мультфильмы, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.