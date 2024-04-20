ФК «10» разгромил 2Drots – 3:0. Это первая победа команды Мусагалиева над «самураями»

Теги 2Drots Winline Медиалига результаты ФК 10 Медиафутбол

2Drots крупно уступили ФК «10» в первом туре 5-го сезона Winline МФЛ (0:3).

Команда Азамата Мусагалиева впервые с момента основания в 2022 году сумела одержать победу над «самураями».

20 апреля, суббота

2Drots – ФК «10» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Родионов, 0:3 – Кутузов (бонусным, с пенальти)

2Drots: Сычев, Гудай, Логинов, Сэмио, Спирин, Газданов, Эдамс, Мартусевич, Скоропуп, Слон, Прош.

ФК «10»: Пама, Тен, Гусь, Чича, Иванов, Шиша, Стеклов, Кирей, Аба, Кутуз, Шерш.

Матч прошел в Минске, на Олимпийском стадионе.

Примечание: время начала матча – московское.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одно не понимаю, играют в Минске, значит бабло есть, так заявляйтесь во вторую лигу, кому нужна это ваша Медиолига. Азамат ты вреде не китаец.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий