ФК «10» разгромил 2Drots – 3:0. Это первая победа команды Мусагалиева над «самураями»

2Drots крупно уступили ФК «10» в первом туре 5-го сезона Winline МФЛ (0:3).

Команда Азамата Мусагалиева впервые с момента основания в 2022 году сумела одержать победу над «самураями».

20 апреля, суббота

2Drots – ФК «10» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Родионов, 0:3 – Кутузов (бонусным, с пенальти)

2Drots: Сычев, Гудай, Логинов, Сэмио, Спирин, Газданов, Эдамс, Мартусевич, Скоропуп, Слон, Прош.

ФК «10»: Пама, Тен, Гусь, Чича, Иванов, Шиша, Стеклов, Кирей, Аба, Кутуз, Шерш.

Матч прошел в Минске, на Олимпийском стадионе.

Примечание: время начала матча – московское.