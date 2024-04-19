«Ты кто? Вот иди на ### туда и сядь, ##### отсюда». Радимов грубо послал резервного судью на матче Winline МФЛ

Теги Владислав Радимов судьи Амкал брань Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов грубо ответил резервному судье на матче Winline Медиалиги.

Сегодня «Чисто Питер» Радимова уступил «Амкалу» в матче открытия нового сезона МФЛ (1:1, 2:3 Б).

По ходу игры к главному тренеру «ЧП» подошел резервный арбитр Дмитрия Ярцев. Он хотел успокоить Радимова, который был чем-то недоволен.

Радимов: «Ты кто?»

Ярцев: «Я резервный судья».

Радимов: «Вот иди на ### туда и сядь. ##### отсюда. Ты че, дурак, желтая карточка?

Ярцев: «Мы вас услышали».

Радимов: «Ты себя услышь, ####».

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64 комментария
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Настоящий Радимов, без кривляний в интервью на спортсе, с испорченой зависимостью психикой. Ничего нового 🙃
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Вот какой смысл несут подобные "новости", натужно выталкиваемые из сфинктера медиалиги?
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Мало того,что весь этот типа футбол овно,так ещё и мат этот на хрен нужен.
+21
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У них там в этой недолиге в контракте прописано чтобы они все выражались
"как колымский пидарас" ?
+20
-2
+18
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Радимов твой? Поздравляю, хорошая компания 🙃
+19
-2
+17
Ответ Нейтральный критик
Вот какой смысл несут подобные "новости", натужно выталкиваемые из сфинктера медиалиги?
В том то и смысл. Если б просто результат написали- пол комментария бы наскребли бы.
А так. Радимов! ### #### решетки.
+14
-1
+13
Юран: мой ###дюк!
+14
-3
+11
Ответ egorov.bsp
Инндюк?
Бородюк
+12
-1
+11
Почему бы не послать в ответ? Кто то скажет, что это опускаться до их уровня, но с быдлом нужно разговаривать на языке быдла. Иначе они не понимают
+9
-1
+8
Ответ Этот Райола хочет денег
Юран: мой ###дюк!
Инндюк?
+9
-1
+8
Радимов -лицо, ум ,совесть и честь зенита
+10
-3
+7
Чисто Питер, как оно есть
+8
-3
+5
Игроки и фанаты «Амкала» спели «Ясный мой свет» Булановой после победы над «Чисто Питер» Радимова)).
+3
-1
+2
Ответ Нейтральный критик
Вот какой смысл несут подобные "новости", натужно выталкиваемые из сфинктера медиалиги?
Смысл прямой !
А Вадик - готовый тренер вратарей Астон Виллы.
Мартинес был бы от него в восторге !
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Быдлятина
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очередной быдло-высер
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интеллигент
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Повезло, что не Широков был 😁
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Ответ воробей джек
Юран -2
Акинфеев - 3)))
тот ни одного культурного слова похоже не знает)))
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Ответ QWertY
Почему бы не послать в ответ? Кто то скажет, что это опускаться до их уровня, но с быдлом нужно разговаривать на языке быдла. Иначе они не понимают
Можно просто ответить. Мы вас услышали,Буланов! 😊
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А что необычного услышали от Радимова ?
Это ещё его нормальная речь, обычно он просто матом разговаривает.
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В смешной лиге все так говорят,нужны скандалы.
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Все кто попадает в медиалигу автоматически становятся быдлоганами и ведут себя как животные
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Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
то, что ты написал, называется ВОТЭБАУТИЗМ, это самый наивный и банальный метод манипуляции, не делай так) это глупо 🤡
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Ответ swinostyd
Если б ко мне подошёл Дмитрия Ярцев, я б его тоже послал. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
Б мешает?
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Ответ BertNiKK
Буланов совсем одурел. Сперва Каряка в медийке дичь исполнял, сейчас этот. Быдлонам не место в футболе!
Настоящие патриоты считают, что место.
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Ответ OldRedWhite
Смысл прямой ! А Вадик - готовый тренер вратарей Астон Виллы. Мартинес был бы от него в восторге !
В Вилле он бы максимум сантехником работал
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Ответ Alex Moorag
Ну да. В проф футболе никто ж не материться 🤡
Таким не должны давать фанайди, если государству верить
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Ответ lanskoy
Так и что не так в его диалоге? Кроме того, что у Лиги за такое общение с судьёй удаление и дисква должны быть прописаны. А у клубов штрафы (ггг). Или вы уже в спартаке любите мямль, типа кононовых? Ничего, в новом круговороте скоро черчесовых оправдывать в рпл будете, ссылаясь на это видео, как на норму общения.
Ты на своего Семачка посмотри,строит из себя интеллегентишку ,а на самом деле является двуличным типчиком.
Впрочем кому я это рассказываю,вы же сами такие же
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Ответ art-madeSamara@yandex.ru
Так Радимов и есть главный пидарас, все из Питера знают, что он под хвост принимает)
быстров с кокорином и мамаевым из его компании:)?
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