«Ты кто? Вот иди на ### туда и сядь, ##### отсюда». Радимов грубо послал резервного судью на матче Winline МФЛ

Владислав Радимов грубо ответил резервному судье на матче Winline Медиалиги.

Сегодня « » Радимова уступил « » в матче открытия нового сезона МФЛ (1:1, 2:3 Б).

По ходу игры к главному тренеру «ЧП» подошел резервный арбитр Дмитрия Ярцев. Он хотел успокоить , который был чем-то недоволен.

Радимов: «Ты кто?»

Ярцев: «Я резервный судья».

Радимов: «Вот иди на ### туда и сядь. ##### отсюда. Ты че, дурак, желтая карточка?

Ярцев: «Мы вас услышали».

Радимов: «Ты себя услышь, ####».