«Ты кто? Вот иди на ### туда и сядь, ##### отсюда». Радимов грубо послал резервного судью на матче Winline МФЛ
Владислав Радимов грубо ответил резервному судье на матче Winline Медиалиги.
Сегодня «Чисто Питер» Радимова уступил «Амкалу» в матче открытия нового сезона МФЛ (1:1, 2:3 Б).
По ходу игры к главному тренеру «ЧП» подошел резервный арбитр Дмитрия Ярцев. Он хотел успокоить Радимова, который был чем-то недоволен.
Радимов: «Ты кто?»
Ярцев: «Я резервный судья».
Радимов: «Вот иди на ### туда и сядь. ##### отсюда. Ты че, дурак, желтая карточка?
Ярцев: «Мы вас услышали».
Радимов: «Ты себя услышь, ####».
"как колымский пидарас" ?
А так. Радимов! ### #### решетки.
А Вадик - готовый тренер вратарей Астон Виллы.
Мартинес был бы от него в восторге !
тот ни одного культурного слова похоже не знает)))
Это ещё его нормальная речь, обычно он просто матом разговаривает.
Впрочем кому я это рассказываю,вы же сами такие же