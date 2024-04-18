Экс-игрок 2Drots и «Титана» Фил присоединился к «Чисто Питер»
Владимир Филиппов стал игроком «Чисто Питер».
22-летний хавбек вместе с 2D выиграл МКС-2023, отыграл два сезона Медиалиги, принял участие в Кубке России.
В октябре 2023 года 2Drots сообщили об уходе Фила.
В январе 2024 года хавбек перешел в «Титан», однако в марте он поехал на просмотр в «Макслайн».
Позже тало известно, что витебский клуб не смог зарегистрировать хавбека, поэтому он был вынужден покинуть команду.
После этого «Титан» отстранил Фила, так как не согласовал свой отъезд в «Макслайн».