Хавбек 2Drots Фил покинул клуб

Теги 2Drots Winline Медиалига трансферы Леван Кудухов Владимир Филиппов Медиафутбол

Владимир Филиппов покинул команду 2Drots.

«Мы рады, что хоть и не так долго, но Фил успел проявить себя в команде и стать частью нашей футбольной истории в этом году.

Удачи, Фил, у тебя все получится», – написали в клубном телеграм-канале.

Об уходе Фила из клуба высказался форвард 2Drots Леван Кудухов: «С кем я теперь буду жить на выездах, сборах. Филу хочу пожелать удачи, почему-то думаю что его дальнейшая карьера в Медиалиге продолжится в «Амкале».

Напомним, Фил пришел в клуб в третьем сезоне Winline Медиалиги. Вместе с командой он завоевал серебро Медиалиги и победил в BetBoom МКС 2023, а также принял участие в Фонбет Кубке России.

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