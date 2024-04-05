«Титан» отстранил Фила

Александр Зуев рассказал об отстранении Фила «Титаном» .

«Человек некорректно себя повел и уехал. Мы не были против, надо было выбрать нормальный способ донесения информации до руководства. Соответственно, мне зачем вот эти копейки компенсации, которые за него могут заплатить?

И вообще маловероятно, что кто-то за него будет готов заплатить. Мне проще проучить человека. Он отстранен от тренировок и съемок. Он не будет играть в ! Если аренда его в другой клуб МФЛ [возможна] только по согласованию», – заявил президент « ».

Фил присоединился к «Титану» 22 января. Ранее форвард выступал за 2Drots.