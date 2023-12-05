Команда Соболева и Джикии «Бей Беги» расформирована. Возможен перезапуск с участием Георгия, но без Александра

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Бей Беги Ираклий Саная Медиафутбол

Ираклий Саная объявил о закрытии «Бей Беги».

«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства.

Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале, середине, но под конец скисли. Команде нужна перезагрузка», – сказал президент «Бей Беги».

Также Саная отметил, что Александр Соболев точно не продолжит принимать участие в жизни клуба. По участию Георгия Джикии однозначного ответа он не дал.

«Бей Беги» был создан в августе 2022 года. Он принял участие в МКС-2022 и МКС-2023, а также втором, третьем и четвертом сезоне Winline Медиалиги.

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18 комментариев
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Ответ Честный контроль
Еще бы и другую команду расформировать, в которой они пока вместе числятся.
Ты конкретно чем тогда заниматься будешь? Жизнь ведь потеряет смысл. Так что не испытывай судьбу.
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Еще бы и другую команду расформировать, в которой они пока вместе числятся.
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Очень пофиг, если честно )
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Это пойдёт им на пользу, особенно для Соболева, а то уже своим поведением постепенно превращается в медиафутболиста.
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похоже Саша токсичен даже по меркам медиа-футбола...
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Не та команда Соболева и Джикии расформирована😁
+8
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Ответ Честный контроль
Еще бы и другую команду расформировать, в которой они пока вместе числятся.
ты о своей думай, сань. гиннер клуб не вернет и кому он нужен.
+8
-5
+3
Ответ Честный контроль
Еще бы и другую команду расформировать, в которой они пока вместе числятся.
евгений ваганыч,вы сюда шутить перешли с 1го канала?
+6
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соболев создаст новую команду: «падай симулируй»
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Зачем нам играть в двух одинаковых бей беги командах, - подумали ребята.
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Ответ Честный контроль
Еще бы и другую команду расформировать, в которой они пока вместе числятся.
Ахаха)))
Тогда и большинство других команд, в том числе и та, которую Вы поддерживаете, будет никому не интересна)
+5
-3
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Короче если Джика не продлят в Спартаке, то он перезапустит свою команду. ))) Надо раньше было думать о футболе, а не ерундой заниматься. Из-за отсутсвия конкуренции Георгий деградировал.
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Новая команда Соболева "Ныряй и плавай"
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и как команда будет называться: "бей" или "беги"?
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правильное решение!
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Возродится как "Ешь Сиди".
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Наигрались!
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