Команда Соболева и Джикии «Бей Беги» расформирована. Возможен перезапуск с участием Георгия, но без Александра

Ираклий Саная объявил о закрытии «Бей Беги».

«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства.

Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале, середине, но под конец скисли. Команде нужна перезагрузка», – сказал президент «Бей Беги».

Также Саная отметил, что Александр Соболев точно не продолжит принимать участие в жизни клуба. По участию Георгия Джикии однозначного ответа он не дал.

«Бей Беги» был создан в августе 2022 года. Он принял участие в МКС-2022 и МКС-2023, а также втором, третьем и четвертом сезоне Winline Медиалиги.