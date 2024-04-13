«У Крапа свои выставки в голове, он мыслит по-другому. Если кто-то из пацанов захочет, можем сходить». Логинов об отношении 2Drots к выставкам

Вадим Логинов рассказал, как в 2D относятся к его увлечению выставками.

– Парни из команды составляют компанию на выставках?

– Редко, но бывает. Мы c Балой и ходили, хотя они уже не в 2Drots. У меня есть друзья, которые тоже ходят на выставки, но, наверное, я чаще всех. Многие вообще не ходят, конечно. Ничего такого в этом нет. Их выбор.

Бывает, что в команде надо мной подшучивают. «Где был на выходных? По-любому на выставке, что ему еще делать?» Колкости бывают, но в целом нормально относятся. Все взрослые люди, у всех свои увлечения.

– Крап напрашивался на выставку вместе с тобой?

– Боюсь, что нет. У Крапа свои выставки в голове. Он мыслит по-другому. А если кто-то из пацанов захочет, можем сходить на выставку, с удовольствием, – рассказал защитник 2Drots в интервью Спортсу.

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