Воспитанник «Локо» Логинов прождал 5 часов, чтобы увидеть оригинал «Крика» Мунка: «Когда столько стоишь в очереди, ценность выставки возрастает очень сильно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вадим Логинов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вадим Логинов рассказал, как стоял в очереди 5 часов, чтобы увидеть «Крик» Мунка.

– Можешь вспомнить выставку, которая больше всего понравилась?

– Точно могу вспомнить выставку, которая больше всех запомнилась. Третьяковка, Мунк. Выставка шла в Москве два месяца, и я постоянно думал, что надо сходить. Но учеба, предсессионное время, тренировки – откладывал. А потом понял, что завтра последний день, все билеты онлайн уже раскуплены, и единственный вариант – отстоять в живой очереди. 

После тренировки часа в 4 дня приехал в Третьяковку и увидел огромную очередь. Мы отстояли 5 часов. Через пару часов ожидания нам подсказали, что последних гостей запускают в 9 и мы можем не успеть. 

Мы простояли еще часа два с половиной, допуская, что можем вообще не успеть. Мне очень хотелось посмотреть оригинал «Крика». Его до этого никогда не было в России. Мы, слава богу, успели, нас пустили за 40 минут до закрытия музея. Когда ты столько времени стоишь в очереди, ценность выставки возрастает очень сильно, – рассказал Логинов в интервью Спортсу.

Вадим Логинов – воспитанник «Локомотива». Сейчас правый защитник выступает за 2Drots.

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2 комментария
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Часа три отстоял когда в 2009 кажется году привезли Кубок Мира в Алмату ) очень крутые эмоции в 18 лет) спасибо брату который работал в кока коле
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Вообще никакой очереди, и в залах свободно было. Пару первых недель было больше людей, и то только по выходным. А он через два месяца после начала - тогда вообще свободно было. Брешет.
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