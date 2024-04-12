Воспитанник «Локо» Логинов прождал 5 часов, чтобы увидеть оригинал «Крика» Мунка: «Когда столько стоишь в очереди, ценность выставки возрастает очень сильно»

Вадим Логинов рассказал, как стоял в очереди 5 часов, чтобы увидеть «Крик» Мунка.

– Можешь вспомнить выставку, которая больше всего понравилась?

– Точно могу вспомнить выставку, которая больше всех запомнилась. Третьяковка, Мунк. Выставка шла в Москве два месяца, и я постоянно думал, что надо сходить. Но учеба, предсессионное время, тренировки – откладывал. А потом понял, что завтра последний день, все билеты онлайн уже раскуплены, и единственный вариант – отстоять в живой очереди.

После тренировки часа в 4 дня приехал в Третьяковку и увидел огромную очередь. Мы отстояли 5 часов. Через пару часов ожидания нам подсказали, что последних гостей запускают в 9 и мы можем не успеть.

Мы простояли еще часа два с половиной, допуская, что можем вообще не успеть. Мне очень хотелось посмотреть оригинал «Крика». Его до этого никогда не было в России. Мы, слава богу, успели, нас пустили за 40 минут до закрытия музея. Когда ты столько времени стоишь в очереди, ценность выставки возрастает очень сильно, – рассказал Логинов в интервью Спортсу.

– воспитанник « ». Сейчас правый защитник выступает за 2Drots.

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