«В России сложно понять современное искусство. Мы пропустили какие-то этапы: были постимпрессионизм, авангардизм, футуризм, а потом пропасть СССР». Воспитанник «Локо» Логинов о живописи

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вадим Логинов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вадим Логинов объяснил, почему в России с трудом понимают современное искусство.

– Как тебе современное искусство?

 – Возможно те, кто разбираются в искусстве, посчитают, что я еще не дорос. А, может, я вообще фигню скажу. В авангарде есть отдельные крутые работы. То, как Кандинский работал с цветом и музыкой, – это потрясающе. Но мне не очень нравится, когда искусство становится теорией и концепцией. Чтобы понять такое искусство, нужно прочитать трактат, как художник пришел к этому. Мне нравится, когда ты смотришь и это вызывает эмоции просто от того, что ты видишь. 

В современном искусстве второй половины XX века есть что-то прикольное (хотя я не все понимаю). Но современное искусство, которое вот сейчас появляется, – это вообще суперсубъективно.

Мне кажется, что в России по своим причинам сложно понять современное искусство. Мы какие-то этапы развития пропустили.

– Что за этапы?

– У нас был постимпрессионизм, авангардизм, футуризм, а потом – огромная пропасть Советского Союза и соцреализм. Мы пропустили этап сюрреализма и последующие этапы, которые были на западе, и вследствие которых они пришли к современному искусству, – рассказал Логинов в интервью Спортсу.

Вадим Логинов – воспитанник «Локомотива». Сейчас правый защитник выступает за 2Drots.

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12 комментариев
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Если для того, чтобы "понять" картину художника нужно прочитать целую книгу искусствоведа о том, что "на самом деле он хотел сказать", то это такое искусство, "для своих".
"Два желтых треугольника" и "Туалет не работает", понимаешь.
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Жена Жиркова в шоке 😜
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Почему пропустили? Почему советское искусство не рассматривать в том контексте, что развивалось, а не те направления, которые не был развиты? (или та же Англия пропустила этап соц.реализма?) В таком случае получается, что Китай, Япония, Египет, Вьетнам и т.д. тоже пропустили? Или всё же каждому региону присуще свои определённые этапы развития?
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В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной [шум] и недаром все континенты рукоплещут труженикам нашего большого балета...(с.)
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Вау, вау, полегче! Разорвешь шаблоны своим коллегам по цеху, которые современное искусство представляют в виде творчества Басты, "Касты" и Люси Чеботиной в лучшем случае.
Один вон на Сахалине играет, хотя возил, мол, Зинченко рылом по полю, но теперь не понимает, почему судьба забросила во Вторую лигу.
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естественно, что живопись в ссср не развивалась в том же направлении, что и в европе после НЭП’а, так как западные художники зачастую своим искусством критиковали и высмеивали западное общество потребления, какового у нас не было. это ни плохо, ни хорошо. непонятно зачем только "современным искусством" называть тягу срубить бабла
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С чего бы это мы пропустили этапы сюрреализма? Вполне себе был, тот же Зальцман для кого рисовал, а? Да и сдулся сюрреализм примерно в те же времена, после Второй Мировой войны, как и во всем мире. Только Дали там из-за масштаба своей личности поддерживал его на плаву и еще некоторые.
Опять же тот же авангард получил свое распространение, супрематизм, в дальнейшем было немало достойных работ, тот же Пластов с его Сенокосом и Весной. В той же Новой Третьяковке полным полно работ по теме.
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Ответ Alexander Kulkov
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при СССР. Вот сейчас, оказывается, была целая «пропасть» в искусстве.
а что не было ???
давай хруща на выставке художников вспомним ))))
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Ответ Alexander Kulkov
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при СССР. Вот сейчас, оказывается, была целая «пропасть» в искусстве.
чем давнее перестал стоять от старости, тем лучше старичку жилось при СССР, и пиво было не порошковое, и мороженое самое вкусное, и девки мясистые))))
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