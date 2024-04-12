«В России сложно понять современное искусство. Мы пропустили какие-то этапы: были постимпрессионизм, авангардизм, футуризм, а потом пропасть СССР». Воспитанник «Локо» Логинов о живописи

Вадим Логинов объяснил, почему в России с трудом понимают современное искусство.

– Как тебе современное искусство?

– Возможно те, кто разбираются в искусстве, посчитают, что я еще не дорос. А, может, я вообще фигню скажу. В авангарде есть отдельные крутые работы. То, как Кандинский работал с цветом и музыкой, – это потрясающе. Но мне не очень нравится, когда искусство становится теорией и концепцией. Чтобы понять такое искусство, нужно прочитать трактат, как художник пришел к этому. Мне нравится, когда ты смотришь и это вызывает эмоции просто от того, что ты видишь.

В современном искусстве второй половины XX века есть что-то прикольное (хотя я не все понимаю). Но современное искусство, которое вот сейчас появляется, – это вообще суперсубъективно.

Мне кажется, что в России по своим причинам сложно понять современное искусство. Мы какие-то этапы развития пропустили.

– Что за этапы?

– У нас был постимпрессионизм, авангардизм, футуризм, а потом – огромная пропасть Советского Союза и соцреализм. Мы пропустили этап сюрреализма и последующие этапы, которые были на западе, и вследствие которых они пришли к современному искусству, – рассказал Логинов в интервью Спортсу.

– воспитанник « ». Сейчас правый защитник выступает за 2Drots.

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