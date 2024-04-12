«Свободных вратарей уровня Зирикова в России нет». Спортивный директор «Броуков» Хачатурян о трансферах

Артем Хачатурян рассказал о трансферах «БроукБойз» .

– Егоров в последнем видео сказал, что трансферное окно для «БроукБойз» – провальное. Насколько вы согласны с этим тезисом?

– Не думаю, что мнение Димы по этому вопросу – постоянная величина. Все необходимое для работы у меня имеется, в том числе доверие руководства.

– Кажется, острее всего сейчас стоит проблема с вратарем. Продолжаете ли вы поиски?

– Мы определились с вратарем. Скоро объявим о трансфере, как окончательно договоримся с его клубом.

– Есть ли вообще в России свободные вратари уровня с Зирикова?

– Свободных вратарей уровня Зирикова в России, конечно, нет. Ваня задал очень высокие стандарты как мастерства, так и ментальности.

– Какие еще позиции будете пытаться усилить в последние дни трансферного окна?

– К нам вернется Бельга – можно вести долгие семантические споры, считать ли это трансфером или нет, но нет сомнений, что с ним команда становится сильнее.

Также мы ждем левого защитника Мохаммеда Жудура, игрока сборной Ливии, который не смог остаться с нами в прошлом сезоне, и, возможно, посмотрим еще игрока группы атаки.

В остальном у нас сбалансированная отличная команда, – рассказал спортивный директор «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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