Зириков покинул «БроукБойз»
Иван Зириков ушел из «Броуков» в «Тандем».
«Настало время прощаться или сказать до свидания. Болельщики поддерживали нас на этой трибуне [в Одинцово], забивали ее битком. Всегда было приятно выходить на этот стадион и играть за «Броуков».
Настали времена, когда приходится делать выбор в пользу своих проектов», – сказал голкипер «Тандема».
Зириков сможет вернуться в «Броуки» только в период дозаявки после пятого тура Winline Медиалиги, если «Тандем» не пройдет БАМOVETS в стыках 6 апреля.