Зириков покинул «БроукБойз»

Теги Иван Зириков Winline Медиалига БроукБойз трансферы ФК Тандем БАМOVETS Медиафутбол

Иван Зириков ушел из «Броуков» в «Тандем».

«Настало время прощаться или сказать до свидания. Болельщики поддерживали нас на этой трибуне [в Одинцово], забивали ее битком. Всегда было приятно выходить на этот стадион и играть за «Броуков».

Настали времена, когда приходится делать выбор в пользу своих проектов», – сказал голкипер «Тандема».

Зириков сможет вернуться в «Броуки» только в период дозаявки после пятого тура Winline Медиалиги, если «Тандем» не пройдет БАМOVETS в стыках 6 апреля. 

Таблица трансферов медиафутбола

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий