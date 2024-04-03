Зириков покинул «БроукБойз»

Иван Зириков ушел из «Броуков» в «Тандем».

«Настало время прощаться или сказать до свидания. Болельщики поддерживали нас на этой трибуне [в Одинцово], забивали ее битком. Всегда было приятно выходить на этот стадион и играть за «Броуков».

Настали времена, когда приходится делать выбор в пользу своих проектов», – сказал голкипер «Тандема».

сможет вернуться в « » только в период дозаявки после пятого тура , если «Тандем» не пройдет БАМOVETS в стыках 6 апреля.

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