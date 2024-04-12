«Найти футболистов сейчас оооочень сложно, потому что свободных почти нет». Егоров о трансферах «Броуков»

Дмитрий Егоров пожаловался на сложности в трансферной кампании «БроукБойз».

«Подписали сильного игрока, выступавшего и набиравшего много баллов в лигах Казахстана и Узбекистана. Везли без просмотра, прямиком из Турции.

То же самое с вратарем. Игрок «Динамо» Тбилиси, матчи в молодежке, да и сам еще юный и талантливый.

Итог: с обоими расстались через пару матчей. Как говорится, ждали икру, толком никого не подписывали полгода, но промахнулись.

Вывода два. Первый: люди все-таки идут в медиафутбол пересидеть. Найти футболистов сейчас оооочень сложно, потому что свободных почти нет. Смотрю на «Титан»: тоже никого не взяли!» – написал президент «БроукБойз».

Таблица трансферов медиафутбола