«Если 2Drots будут в РПЛ через несколько лет, я не удивлюсь». Obladaet о профессионализме в медиафутболе

Теги премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Obladaet Медиафутбол

Рэпер Obladaet высказался о развитии медиафутбола.

– Ты же был в составе 2Drots в матче с «Амкалом» 2 мая 2021-го. Эта игра считается эпохальной в комьюнити – и ребята, которые тогда были на первых ролях, сейчас совсем не на них.

– Я тогда был в шоке. Пришел в раздевалку, висит моя футболка: «Ничего себе, я уже какой-то футболист!» Выходим на поле – полные трибуны. Это то, чего не хватало в детстве в хоккее с мячом. Сказка, после которой медийный футбол переживал год расцвета. После этого пришел профессионализм.  

– Но твои друзья из 2Drots как раз хотят двигаться в сторону профессионального футбола.

– Это все-таки другое, это история бренда. Прикинь, у 2Drots, например, будет свой стадион! Это же круто, этот путь могут пройти чуваки, которые просто снимали ролики на ютуб. Вообще не удивлюсь, если через несколько лет 2Drots будут играть в РПЛ, – рассказал Obladaet в интервью Спортсу.

Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»

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6 комментариев
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Сомнительный чел из медиалиги со стремной кликухой упоминает слово "РПЛ".
Спортс: о-о-о, срочно в новости футбола!
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Легче верблюду пролезть в игольное ушко)
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Ты и инопланетянам не удивишься, для этого надо обладать сознанием
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а кто его спрашивал? наах его мнение неинтересно
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В перерыве между таймами пожалуйста, под бодрый рэпчик и с зажигательным ведущим
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Ответ Нейтральный критик
Сомнительный чел из медиалиги со стремной кликухой упоминает слово "РПЛ". Спортс: о-о-о, срочно в новости футбола!
Но чел же не из медиалиги...он же просто из медиа. Зачем это плюсуют ?
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