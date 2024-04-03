«Если 2Drots будут в РПЛ через несколько лет, я не удивлюсь». Obladaet о профессионализме в медиафутболе

Рэпер Obladaet высказался о развитии медиафутбола.

– Ты же был в составе 2Drots в матче с «Амкалом» 2 мая 2021-го. Эта игра считается эпохальной в комьюнити – и ребята, которые тогда были на первых ролях, сейчас совсем не на них.

– Я тогда был в шоке. Пришел в раздевалку, висит моя футболка: «Ничего себе, я уже какой-то футболист!» Выходим на поле – полные трибуны. Это то, чего не хватало в детстве в хоккее с мячом. Сказка, после которой медийный футбол переживал год расцвета. После этого пришел профессионализм.

– Но твои друзья из 2Drots как раз хотят двигаться в сторону профессионального футбола.

– Это все-таки другое, это история бренда. Прикинь, у 2Drots, например, будет свой стадион! Это же круто, этот путь могут пройти чуваки, которые просто снимали ролики на ютуб. Вообще не удивлюсь, если через несколько лет 2Drots будут играть в РПЛ, – рассказал Obladaet в интервью Спортсу.

Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»