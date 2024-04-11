Сибскана: «Время искусственных блогеров в медиафутболе. Бездарям требуются тепличные условия для раскрытия талантов»

Сибскана заявил, что настало время искусственных блогеров в медийном футболе.

«Время искусственных блогеров в медиафутболе. Скучным бездарям требуются тепличные условия для раскрытия невероятных талантов.

Вот когда их приведут за руку, выставят свет, всучат сценарий и подкорректируют образ – вот тогда они покажут этим корпоративным свиньям свою харизму!

Это раньше хватало только телефона с камерой и желания творить бесплатно. Сейчас 23-й век на дворе – не монтировать же начинающему творцу самому свои видосы! Важнее финансовую сторону контролировать», – написал капитан «Амкала».