«Если «Газгольдер» за что-то берется, есть ощущение, что будет хорошо». Осипов о том, что СКА попал в сезон без стыков

Теги СКА Ростов Василий Вакуленко Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, почему решил взять СКА в сезон Winline МФЛ без стыков.

Клуб из Ростова-на-Дону получил прямую путевку в групповой этап Медиалиги.

«Уже в ноябре мы были уверены, что СКА – неотъемлемая часть пятого сезона. Поэтому даже мыслей о стыках не было.

Если «Газгольдер» за что-то берется, есть ощущение, что будет хорошо. За контент СКА я не переживаю», – передает слова президента Медиалиги корреспондент Sports Екатерина Бурделова.

Баста вел СКА к Лиге чемпионов, но привел в Медиалигу. А что случилось?

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