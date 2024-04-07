«Я надеюсь, что бойкот прекратится». Осипов о встрече с бойкотирующими командами

Николай Осипов рассказал о встрече с командами, бойкотирующими «Крысеву».

– Что обсуждалось на встрече по поводу бойкота « »?

– Обсуждались причины так называемого бойкота. Руководящий состав клубов поделился своими мыслями на предмет развития и лиги, и индустрии в целом. Собрание прошло, чтобы услышать друг друга и поговорить.

– К каким выводам в итоге пришли?

– Начнем с того, что мнение многих ребят относительно Севы обусловлено разными причинами. Есть ощущение, что серьезность их намерений недостаточно весома.

В какой-то момент я подумал, что было бы здорово Севе оказаться на собрании. Я думаю, ему было бы что ответить на те доводы, которыми апеллировали ребята.

Я думаю, это не последняя встреча в таком составе или чуть более расширенном. Главное, что есть конструктив, движение навстречу друг другу. Я надеюсь, что все-таки этот бойкот прекратится, и коммуникация между весомыми командами лиги и Севой возобновится и восстановится, – рассказал президент в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, несколько клубов Медиалиги бойкотировали телеграм-канал «Крысева» журналиста Севастиана Терлецкого, так как считают его «пресс-службой 2Drots».