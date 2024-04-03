«На каждый поинт есть здравые объяснения. Но мало кто хочет в этом разбираться». Осипов о причинах преобладания постов о 2D у «Крысевы»

Николай Осипов порассуждал, почему «Крысева» постит много новостей о 2Drots.

– Как считаешь, есть ли у Севы перекос в сторону 2Drots? И почему?

– Я посмотрел статистику. Почему перекос постов в сторону 2Drots – это надо спросить Севу.

Мне кажется, что игроки той же « », уходя из 2Drots вполне были бы интересными собеседниками, если они вообще хотели об этом говорить. Не исключаю, что мог спрашивать у Балы или у , или у Брайана Идову о трансфере. Просто, может быть, физически это было невозможно. То команды на сборах, то они сами не хотят, например. Вот тебе уже и отсутствие должного внимания к команде.

Отсутствие должного внимания в адрес тех же «Броуков» может быть обусловлено каким-то личным недопониманием в отношении к Димы Егорова. Но, в то же время, у Севы на Стол приходит Райзен.

Не забывайте о том, что в «Крысеве» еще есть и Виталик, у которого хорошие отношения с , поэтому его нахождение на тренировках 2Drots дает возможность общаться с ними.

Здесь есть на каждый поинт здравые объяснения, я больше чем уверен. Но мало кто хочет в этом разбираться. Команды высказали свою позицию. Теперь за этой позицией должно последовать что-то от бойкотирующих команд и «Крысевы».

Мне как зрителю хочется посмотреть, во что это выльется дальше. Интересно посмотреть на реакцию 2Drots, которых тоже здесь затронули, – рассказал президент в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.

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