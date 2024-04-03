«На каждый поинт есть здравые объяснения. Но мало кто хочет в этом разбираться». Осипов о причинах преобладания постов о 2D у «Крысевы»
Николай Осипов порассуждал, почему «Крысева» постит много новостей о 2Drots.
– Как считаешь, есть ли у Севы перекос в сторону 2Drots? И почему?
– Я посмотрел статистику. Почему перекос постов в сторону 2Drots – это надо спросить Севу.
Мне кажется, что игроки той же «Десятки», уходя из 2Drots вполне были бы интересными собеседниками, если они вообще хотели об этом говорить. Не исключаю, что Сева мог спрашивать у Балы или у Шеры, или у Брайана Идову о трансфере. Просто, может быть, физически это было невозможно. То команды на сборах, то они сами не хотят, например. Вот тебе уже и отсутствие должного внимания к команде.
Отсутствие должного внимания в адрес тех же «Броуков» может быть обусловлено каким-то личным недопониманием в отношении к Димы Егорова. Но, в то же время, у Севы на Стол приходит Райзен.
Не забывайте о том, что в «Крысеве» еще есть и Виталик, у которого хорошие отношения с Кузнецовым, поэтому его нахождение на тренировках 2Drots дает возможность общаться с ними.
Здесь есть на каждый поинт здравые объяснения, я больше чем уверен. Но мало кто хочет в этом разбираться. Команды высказали свою позицию. Теперь за этой позицией должно последовать что-то от бойкотирующих команд и «Крысевы».
Мне как зрителю хочется посмотреть, во что это выльется дальше. Интересно посмотреть на реакцию 2Drots, которых тоже здесь затронули, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.
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