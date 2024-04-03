«Людям, не вложившим в дело серьезных трудов, дали зеленый свет и право на обладание всего объема труда, затраченного другими людьми». Клубы, бойкотирующие «Крысеву» о протесте

Клубы, объявившие бойкот «Крысеве, объяснили свою позицию.

«Привет, «Крысева»🐀-2

Прошло 24 часа с момента публикации первого обращения. Новых постов с Крапом или Вагабондом пока не наблюдается. Протест работает?

Однако наше заявление не распространяется на конкретную личность. «Крысева» в данном случае лишь прецедент. А бойкот, заговор и отмена – это наши шаги на пути к справедливости и диалогу.

Всем известно, что медийный футбол старого образца – когда многих из нас здесь еще не было – жил по жестким правилам, когда основными выгодополучателями были клубы. Инвестируя время и большие деньги, клуб получал дивиденды в виде эксклюзивного распространения создаваемого им контента, не допуская спойлеров не только со стороны СМИ, но и со стороны собственных игроков.

В медийном же футболе нынешнего образца собирателями этого контента стали СМИ, которых на первых порах любезно пустили на бровку, на скамейку, в раздевалку. Людям, не вложившим в дело серьезных трудов, дали зеленый свет и право на обладание всего объема труда, затраченного другими людьми.

Однако, собрав аудиторию, насыщаясь и вырастая, эти СМИ перестали выполнять прямую функцию СМИ, допущенных до работы всеми клубами – неангажированно и в равной мере рассказывать обо всех участниках лиги, которые, повторимся, эти СМИ к самому яркому контенту и допустили. Неангажированных СМИ не существует в мире, но мы ведь тут комьюнити. Общее дело на кону, как заявляется. Заявляется тогда, когда удобно.

Да, мы не раз слышали в качестве оправдания сравнение клубов со «Реалом» или «Манчестером Юнайтед». Однако у вышеназванных клубов столетняя история и сотни миллионов болельщиков по всему миру. Сотни миллионов, повторимся, а не то самое общее небольшое комьюнити, которое ограничивается все еще жалкой цифрой в 300.000-400.000 человек. Комьюнити, которое так хочет расти. Вместе, как заявляется время от времени.

Но в последнее время выходит, что возможность доступа к значительной части аудитории (и к развитию соответственно) получают только две команды. Почему? Они узнаваемы. Почему узнаваемы? Потому что в последнее время лишь они, вне зависимости от действий и достижений, получали доступ к аудитории. Рука руку моет.

«Мы все (Лига, клубы, новостные ТГ-каналы) делаем одно общее дело. Мы все делаем так, чтобы про медиафутбол говорили и на него реагировали каждый день.» – совершенно справедливо подметил Ваня Некласико. Делаем мы все, а внимание в самом популярном паблике достаётся и без того самой популярной команде.

Например, куда канал «Крысева» приедет брать интервью: к Кутузу, у которого создался новый канал и шоу о поиске нового игрока в Бразилли или на тренировку 2D, если там Дмитрий Кузнецов будет накидывать на Васю Маврина? А что ценнее для развития и популяризации?

Уделит ли внимание паблик «Крысева» столь значительной для комьюнити победе Броуков над клубом ФНЛ-1 «Енисеем» во вполне себе официальном матче на Кубке ФНЛ или расскажет о том, что Биги съел на завтрак? Ведь представить, какой была бы огласка, если бы на месте Броуков или любого другого клуба был 2Drots.

Уйдет ли «Крысева» от собственных бойкотов в адрес участников медиафутбола, будучи несогласным с их общественной позицией? И в чем в таком случае его бойкот будет отличаться от нашего?

Важно подчеркнуть, что «Крысева» – действительно не паблик, связанный с лигой, или паблик, который чем-то обязан командам медиафутбола.

Но в таком случае и клубы ничем не обязаны каналу «Крысева», не имеющего никакого отношения, и с полной ответственностью заявляют, что больше не хотят его видеть на бровке на своих матчах.

Выходит, каждый будет развиваться самостоятельно, как кому угодно. Это касается и других СМИ», – написали клубы.

Пост опубликовали «БроукБойз», ФК «10», «Народная Команда», «Чисто Питер», «Деньги» и «Титан».

Бойкот главного телеграм-канала медиафутбола. За что так много клубов ополчились на «Крысеву»?

