«Любой авторский канал вправе публиковать то, что он хочет». Осипов о бойкоте «Крысевы»

Николай Осипов принял бойкот «Крысевы» за первоапрельскую шутку.

– Какова позиция лиги по вопросу бойкота команд?

– Я до сих пор считаю, это запоздавшей первоапрельской шуткой. Как представитель лиги скажу, что это прикольный инфоповод, напомнивший многим, что эти команды есть.

Ошибочно считать канал «Крысева» официальным каналом медиафутбола. Это авторский канал Севы Терлецкого, где тот спрашивает интересующие его вещи у интересующих его людей. Прямой субъективизм. Любой авторский канал вправе публиковать то, что он хочет.

Я посмотрел статистику. Почему перекос постов в сторону 2Drots – это надо спросить Севу. Многие забывают или не хотят говорить вслух, но у Севы и 2Drots бизнес-отношения с одним и тем-же бизнес партнером. Многие команды лиги блюрят, например, нашего партнера Winline. Возможно, Cеве просто по каким-то контрактным обязательствам лишний раз нельзя подсвечивать команду с другим партнером. Это нормально, что амбассадоры adidas стараются не носить Nike. Это тоже прикольные кейсы для обсуждения.

– В бойкоте есть просьба выдавать аккредитацию Севе только на матчи 2Drots.

– Мне интересно, чем команды объясняют такую позицию. Мы официально, во-первых, такого запроса не получали. Во-вторых, лига сама будет выбирать, кого аккредитовывать, а кого нет. А не давать Севе интервью или бойкотировать любые активности – это их право. Мы не можем запретить. Так же, как не можем запретить Севе брать интервью у игроков команд, объявивших бойкот.

– Не считаешь ли ты, что из-за бойкота лига потеряет открытость?

– Нет. Как можно считать потерей в открытости бойкот одному телеграм-каналу? Могут дать интервью другим. От этого только приобретут каналы поменьше, имея доступ к контенту команд, которые решили не общаются с «Крысевой», – рассказал президент в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.

Бойкот главного телеграм-канала медиафутбола. За что так много клубов ополчились на «Крысеву»?

