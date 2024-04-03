Obladaet о медиафутболе: «Сообщество развивается, появилась МФЛ, есть даже премия. Это неплохо, но ламповость ушла»

Рэпер Obladaet рассказал о знакомстве с 2Drots .

– Ты не футболист, но близок к 2Drots. Как вы познакомились?

– Смотрел их на ютубе. На одном из выступлений увидел их в зале, кинул респект со сцены. После выступления сфоткались, пацаны предложили сняться в ролике на стрижку. Так и понеслась.

Попав на их тренировку, понял, что в моей жизни вообще не было ни одной нормальной футбольной тренировки. В Иркутске мы с пацанами могли максимум поиграть в квадрат и побить по воротам. В 2Drots была отработка передач, какие-то упражнения. И это было даже до Дмитрия Кузнецова – ту тренировку проводил Богдан (защитник 2Drots Тимошенко – Спортс).

– Два года назад ты говорил, что для тебя медийный футбол интереснее РПЛ. За это время медийный футбол сильно изменился. Он тебя так же привлекает?

– Да, изменения очевидны. Медийный футбол превратился в спорт. Играют одни профики, шоу стало гораздо меньше. Сейчас есть достаточно футбиков, которые считаются медийными, хотя они всего лишь якобы медийные в пределах комьюнити. Мне кажется, это так не работает. Поэтому стал меньше следить за медийным футболом.

С одной стороны, появилась куча новых людей, все хотят иметь свои команды, что-то зарабатывать с этого. С другой, сообщество развивается, появилась МФЛ, сейчас есть даже премия. Это неплохо, но ламповость ушла, – рассказал Obladaet в интервью Спортсу.

Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»

