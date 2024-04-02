Долгушин о «славе Багдасара»: «Мне самому не нравится, что я часто меняю клубы. Но с этим ничего не поделаешь»

Теги Амкал Winline Медиалига ФК 10 трансферы «Багдасар» Эдуард Багдасаров Михаил Долгушин Медиафутбол

Михаил Долгушин заявил, что ему не нравится, что он часто меняет клубы.

– Некоторые уже пишут в комментариях, что ты можешь заработать «славу Багдасара».

– Я на это не обращаю внимание. Да, я мало был в «Амкале» – 2 месяца, но в той же «Десятке» я был почти полгода. Кажется, что для медиафутбола – это большой срок, целый сезон.

Да, «слава Багдасара» и все это немного давит на меня, неприятно такое читать. Но каждый тут выбирает для себя условия, которые комфортны ему.

Из «Амкала» я ушел по собственной воле, не знаю, было ли это ошибкой. В ФК «10» я не подошел по стилю игры, тут от меня ничего не зависит. У меня не было планов куда-то уходить.

Называть меня Багдасаром и говорить, что я часто меняю клубы – это не так. Везде будут какие-то шероховатости, ты с этим работаешь.

Если я хочу идти куда-то профессионально, не будет такого, что все будет идеально. Понятно, что всякое может быть. Надо просто смириться и работать дальше.

Мне самому не нравится, что я часто меняю клубы. Но это жизненные обстоятельства, ничего с этим не поделаешь, – заявил экс-защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.

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