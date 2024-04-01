Долгушин о несостоявшемся переходе в 2Drots: «Непонятно, почему президенты оценивают мои навыки, если я устраиваю тренерский штаб»

Михаил Долгушин рассказал, почему не состоялся его трансфер в 2Drots.

Ранее стало известно, что защитник не подпишет контракт с 2D.

– Ты тренировался с 2Drots месяц, и после товарки с молодежкой ЦСКА стало ясно, что ты не перейдешь...

– Да, тренировался месяц. После двух недель я списался с Ильдаром, они сделали мне предложение. Общались по финансовым условиям, но все общение сводилось к моему ожиданию ответа от президентов.

Не совсем знаю, ходят слухи, что там не все гладко, все вопросы реально долго решаются в 2D – мне казалось это странным, что я неделями жду ответ.

Окей, мое дело – тренироваться. Я общался с Кузнецовым и верил его словам, что он меня рассматривает, как игрока 2Drots я его устраиваю. Поэтому сомнений не было, ждал ответа ребят.

Я был согласен на изначальные условия, но после товарки с ЦСКА подошел Ильдар и сказал, что я не устраиваю одного из президентов, трансфера не будет.

– Тебе объяснили, почему ты не устраиваешь?

– Не знаю. Как я думаю, президенты не видели смысла подписывать еще одного правого защитника. Наверное, Тала их устраивает на этой позиции.

Только в этом вижу причину. Понятно, не мне судить, но если я устраивал тренерский штаб, мне непонятно, почему президенты, грубо говоря, оценивают мои футбольные навыки, – рассказал экс-защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.