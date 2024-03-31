Долгушин о своем будущем: «Было предложение от СКА, «Матч ТВ», Fight Nights, тренировался с «Родиной Медиа». На днях точно станет известно»

Теги СКА Ростов Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights ФК 10 ФК Матч ТВ Михаил Долгушин Медиафутбол

Михаил Долгушин рассказал в каком клубе может оказаться.

– Один экс-игрок «Сахалинца» намекнул, что со СКА тренируется бывший игрок «Амкала» и ФК «10». Речь шла о тебе?

– Да. Я сыграл одну игру за СКА и получил предложение.

Эта неделя была для меня решающей: рассматривал предложения, ходил на просмотры. Прежде всего хотел понять, на чем хочу делать акцент.

В целом решение вырисовывается. Думаю, на днях уже точно станет известно.

– Ты, скорее всего, останешься в СКА?

– Нет. Насколько я знаю, СКА уже нашли игрока на мою позицию, пока ждали ответ от меня.

– А какие еще предложения у тебя есть?

– Есть «Матч ТВ», Fight Nights. И я тренировался с «Родиной Медиа», но не знаю, насколько все гладко с ними, – рассказал экс-защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.

Ранее Долгушин был на просмотре в 2Drots, но не договорился о контракте с клубом. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий