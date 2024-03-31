Долгушин о своем будущем: «Было предложение от СКА, «Матч ТВ», Fight Nights, тренировался с «Родиной Медиа». На днях точно станет известно»

Михаил Долгушин рассказал в каком клубе может оказаться.

– Один экс-игрок «Сахалинца» намекнул, что со СКА тренируется бывший игрок « » и ФК «10». Речь шла о тебе?

– Да. Я сыграл одну игру за СКА и получил предложение.

Эта неделя была для меня решающей: рассматривал предложения, ходил на просмотры. Прежде всего хотел понять, на чем хочу делать акцент.

В целом решение вырисовывается. Думаю, на днях уже точно станет известно.

– Ты, скорее всего, останешься в СКА?

– Нет. Насколько я знаю, СКА уже нашли игрока на мою позицию, пока ждали ответ от меня.

– А какие еще предложения у тебя есть?

– Есть «Матч ТВ», . И я тренировался с «Родиной Медиа», но не знаю, насколько все гладко с ними, – рассказал экс-защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.

Ранее Долгушин был на просмотре в 2Drots, но не договорился о контракте с клубом.