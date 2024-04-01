«Амкал» и «Чисто Питер» не сыграют на «Петровском» из-за реконструкции арены. Матч 2Drots – ФК «10» пройдет не в Минске, а в Борисове

Стали известны изменения в местах проведения матчей первого тура МФЛ-5.

Ранее сообщалось, что матч «Чисто Питер» – «Амкал» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», а также матчи 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» пройдут в Минске на стадионе минского «Динамо».

Руководитель «Чисто Питер» Илья Балакирев заявил, что матч с «Амкалом» не пройдет на «Петровском» из-за реконструкции арены. Игра может пройти на стадионе «Кировец».

По информации телеграм-канала «Медийный Будильник» матчи 2Drots – ФК «10» и DMedia – «Народная Команда» пройдут не в Минске, а в Борисове на стадионе «Борисов-Арена».