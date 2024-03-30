«2Drots – это пацаны. Ты выходишь во двор и видишь этих таких же пацанов». Кукояка о медиафутбольном клубе

Блогер Денис Кукояка объяснил, в чем феномен 2Drots.

– В чем феномен 2Drots?

– Потому что они живые, настоящие. Это выходит за пределы спорта. Ты видишь, что это люди из реальной жизни, а значит – они такие же, как ты, ты можешь так же. Это дарит нефиговую надежду. Это очень понятно и очень близко.

Это не история, когда смотришь на суперхолодного спортсмена, который восемь дней в неделю на тренировке. Жизнь спортсмена всегда за кадром. Ты видишь только бегущего человека и все. А 2Drots – это пацаны. Ты выходишь во двор и видишь этих таких же пацанов. Это очень понятная история.

– 2Drots приглашали тебя на съемки?

– Приглашали на матчи. Я еще не был, но очень хочется попасть. На челленджи не звали ни разу, но я участвовал у Illumate на канале. Это было 100 лет назад. Было весело, но сейчас я уже не в форме для челленджей. Я соберу все наказания. Меня побреют, запрут меня в клетку и обольют йогуртом. У меня ставки слишком высокие, чтобы соглашаться на такой контент, – рассказал Кукояка в интервью Спортсу.

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