«Не представляю свою спортивную часть жизни без Васи». Президент МФЛ Осипов об Уткине

Николай Осипов рассказал о роли Василия Уткина в его жизни.

«Все, что касаемо спорта мною созидается – все во много благодаря тому, что когда-то появился Вася Уткин на НТВ и влюбил всех нас «Футбольным клубом» в футбол. Вася – человек, который открыл для меня американский футбол. Я впервые на русском языке услышал об этом виде спорта именно от Васи на НТВ. По тем кадрам я влюбился в тот спорт, который не перестает вдохновлять.

Я писал, что когда мне позвонил Вася и ссказал: «Николай, здравствуйте! Это Василий Уткин. Мы бы хотели встретится, «Эгриси» хочет принять участие в Медиалиге». Я обрадовался настолько, что сейчас уже не представляю лигу без «Эгриси» и без Васи. И вообще, [не представляю] свою спортивную часть жизни без Васи.

«Эгриси» будет жить и напоминать о том, что был такой человек – Василий Уткин. Или просто Вася для хороших друзей. Мало кто набирался смелости так называть Васю. Он мне разрешил так говорить. Для меня Вася Уткин – один из лучших людей, который популяризировал спорт в массы и просто большой человек», – рассказал Николай Осипов.