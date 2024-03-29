Мерч Уткина продолжат выпускать. Часть выручки от продаж направят семье Василия

Партнеры Василия Уткина будут продавать мерч с его именем.

– На мерч Василия Уткина высокий спрос, но есть риск, что это будет восприниматься как попытка нажиться на его смерти…

– Для меня такой дилеммы нет. Я понимаю, как мы будем на этом зарабатывать и делиться доходами с семьей Васи, мы с ней на связи.

Вася никогда не посвящал своих близких в структуру нашего общего бизнеса. Больше всего его беспокоили две вещи: мама на первом месте, « » – на втором. Я считаю, что долг Simple Sport и долг «Эгриси» сделать все возможное, чтобы с семьей Васи все было в порядке. На нас сейчас лежит такая ответственность.

Поэтому со всего, что связано с именем Василия Уткина, всего, что будет реализовываться через Simple Sport, с каждой проданной вещи, с каждой рекламной интеграции доля будет направлена семье Васи. Я уже получил добро от его сестры Ани.

На следующей неделе мы встретимся, я расскажу ей всю структуру нашего бизнеса, покажу, как все работает, с чего мы зарабатываем. Я открою абсолютно все цифры, – рассказал гендиректор Simple Sport, партнер Василия Уткина Сергей Меньшиков.