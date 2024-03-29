Мерч Уткина продолжат выпускать. Часть выручки от продаж направят семье Василия

Теги Василий Уткин бизнес Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Партнеры Василия Уткина будут продавать мерч с его именем.

– На мерч Василия Уткина высокий спрос, но есть риск, что это будет восприниматься как попытка нажиться на его смерти…

– Для меня такой дилеммы нет. Я понимаю, как мы будем на этом зарабатывать и делиться доходами с семьей Васи, мы с ней на связи.

Вася никогда не посвящал своих близких в структуру нашего общего бизнеса. Больше всего его беспокоили две вещи: мама на первом месте, «Эгриси» – на втором. Я считаю, что долг Simple Sport и долг «Эгриси» сделать все возможное, чтобы с семьей Васи все было в порядке. На нас сейчас лежит такая ответственность.

Поэтому со всего, что связано с именем Василия Уткина, всего, что будет реализовываться через Simple Sport, с каждой проданной вещи, с каждой рекламной интеграции доля будет направлена семье Васи. Я уже получил добро от его сестры Ани.

На следующей неделе мы встретимся, я расскажу ей всю структуру нашего бизнеса, покажу, как все работает, с чего мы зарабатываем. Я открою абсолютно все цифры, – рассказал гендиректор Simple Sport, партнер Василия Уткина Сергей Меньшиков.

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5 комментариев
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Молодцы ребята
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Ответ Hong Kil
Комментарий удален пользователем
Низко.
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Ответ Hong Kil
Комментарий скрыт
"Нет предела человеческой мерзости"
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Комментарий удален пользователем
В честь Васи бы открыть какой-нибудь оупэн майк по комментированию )...
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