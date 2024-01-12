Сослан Гатагов: «Зачем опять реабилитировать «Спартак-2», чтобы туда приехали игроки не из системы «Спартака»?!»

Сослан Гатагов возмущен тем, в каком виде возрождается «Спартак-2».

«Вот этого не понимаю! Зачем опять реабилитировать « », чтобы туда приехали игроки не из системы « »!? Почему не дают шанс тем, кому нужна игровая практика? Для тех, у кого это будет шансом проявить себя и получить внимание главной команды?

Зачем тогда академия, в которую каждый год выделяется много ресурсов, финансы, знания, селекция, судьбы игроков? Неужели нельзя сделать такой путь? Да, сложный, но в нем есть ДНК, есть философия.

Тут же просто гонка результата и нет развития для ребят из системы «Спартака»! Много вопросов», – написал главный тренер « ».

«Спартак-2» будет создан на базе петербургской « » – помимо Дмитрия Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента.

Напомним, Сослан Гатагов провел 5 матчей в в составе московского «Спартака».