Сослан Гатагов: «Зачем опять реабилитировать «Спартак-2», чтобы туда приехали игроки не из системы «Спартака»?!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вторая лига Б Сослан Гатагов Спартак-2 Звезда Санкт-Петербург Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Сослан Гатагов возмущен тем, в каком виде возрождается «Спартак-2».

«Вот этого не понимаю! Зачем опять реабилитировать «Спартак-2», чтобы туда приехали игроки не из системы «Спартака»!? Почему не дают шанс тем, кому нужна игровая практика? Для тех, у кого это будет шансом проявить себя и получить внимание главной команды?

Зачем тогда академия, в которую каждый год выделяется много ресурсов, финансы, знания, селекция, судьбы игроков? Неужели нельзя сделать такой путь? Да, сложный, но в нем есть ДНК, есть философия.

Тут же просто гонка результата и нет развития для ребят из системы «Спартака»! Много вопросов», – написал главный тренер «Амкала».

«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды» – помимо Дмитрия Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента.

Напомним, Сослан Гатагов провел 5 матчей в РПЛ в составе московского «Спартака».

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7 комментариев
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Реабилитировать ? ))
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Когда iq стремится к нулю

Реанимировать и реабилитировать как можно перепутать?
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Одни от ненужного избавляются,другие подбирают.
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Ответ Sergio1964
Спартак-2 - это команда с перспективой в течение года играть в первой лиге ( иначе не было смысла ее создавать). Одними юными талантами в первую лигу не выйдешь. Поэтому, как я думаю, будут покупать и арендовать игроков со стороны, чтобы решить задачу выхода в первую лигу, где молодые игроки будут расти. Даже один игрок из Спартака-2, играющий в основной команде Спартак, окупит содержание Спартака-2.
Уровень этих игроков очень низкий.Поэтому Зенит и избавляется.Им нужны более высокого уровня,не для игры в колхозе.
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