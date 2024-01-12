Сослан Гатагов: «Зачем опять реабилитировать «Спартак-2», чтобы туда приехали игроки не из системы «Спартака»?!»
Сослан Гатагов возмущен тем, в каком виде возрождается «Спартак-2».
«Вот этого не понимаю! Зачем опять реабилитировать «Спартак-2», чтобы туда приехали игроки не из системы «Спартака»!? Почему не дают шанс тем, кому нужна игровая практика? Для тех, у кого это будет шансом проявить себя и получить внимание главной команды?
Зачем тогда академия, в которую каждый год выделяется много ресурсов, финансы, знания, селекция, судьбы игроков? Неужели нельзя сделать такой путь? Да, сложный, но в нем есть ДНК, есть философия.
Тут же просто гонка результата и нет развития для ребят из системы «Спартака»! Много вопросов», – написал главный тренер «Амкала».
«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды» – помимо Дмитрия Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента.
Напомним, Сослан Гатагов провел 5 матчей в РПЛ в составе московского «Спартака».
Реанимировать и реабилитировать как можно перепутать?