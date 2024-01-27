«Поймал хороший медиафутбольный вайб, соскучился». Минин о матче «Амкал» – 2Drots

Станислав Минин высказался матче «Амкал» – 2Drots на 1XBET MFL.

«Отличные впечатления от матча «дротов» и « »! Первый тайм – точно за «Амкалом». Без Сычева бы «дроты» не вытянули, у самих первая атака была минуте на 18-й. «Амкал» без большого напа – интересно, 4-4-2 с Пичей слева, Васей и Прокопом в роли двух нападающих.

Во втором тайме лучше были «дроты». Пенальти не забили, атаки и моменты пошли. Без чистого нападающего смотрятся неплохо. Гол Слона пяткой – шикарный! «Братишка» Крап разрывает в Казахстане. И Скоропуп протащил здорово.

В общем, поймал хороший медиафутбольный вайб, соскучился, жду апреля. Отдельно порадовался за Имая с капитанской», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

В полуфинале 1XBET MFL 2Drots обыграли «Амкал» (1:0) и вышли в финал, где сыграют с SD Family.