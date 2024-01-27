Герман Эль Класико: «2D с победой. Сейчас полетит куча набросов с двух сторон, но важно помнить, что мы уважаем наше дерби»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots 1XBET Media Football League Медиафутбол

Герман Эль Класико высказался после матча «Амкал» – 2Drots.

«Хорошая игра. 2D с победой. Сейчас полетит куча набросов с двух сторон, но важно помнить, что мы уважаем наше дерби.

Будем с нетерпением ждать новой возможности встретиться на поле. Тем, кто поддерживает нас – не нужно сейчас кидаться говном в комментариях на тех, кто рад за победу 2D.

Пускай наши соперники празднуют заслуженную победу. Я горжусь своей командой. Мы будем продолжать развиваться. Это спорт», – написал президент «Амкала».

2Drots обыграл «Амкал» (1:0) на 1XBET MFL и вышел в финал турнира.

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