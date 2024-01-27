«Братик, гонка без тебя идет!» Крап Маврину после матча «Амкал» – 2Drots

Крап обратился к Василию Маврину после победу 2Drots над «Амкалом».

«Я работаю, прогрессирую, взрослею – вот и результат. Дали сегодня время, я сделал все, что мог.

Просто напада не видно. Где он, лучший напад? Не вижу. Посмотрим, кто возьмет статуэтку [лучшему игроку] матча.

Где Вася? Он же заявлял, что он лучший. Его уже нет в турнире! Братик, гонка без тебя идет!» – заявил хавбек 2Drots.

В полуфинале 1XBET MFL 2Drots обыграл «Амкал» (1:0) и вышел в финал. Крап сделал голевую передачу на Слона.

Матч активно прогревал в соцсетях полузащитник « » .