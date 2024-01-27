Уткин о судье, пропустившем цифру 7 при выставлении стенки: «Как же славно на турнире в Казахстане! Хочется приезжать и приезжать!»

Теги Василий Уткин судьи Эгриси Амкал 2Drots 1XBET Media Football League Медиафутбол

Василий Уткин высказался об организации и судействе на 1XBET MFL в Костанае.

«Как же славно на турнире в Казахстане!

Манеж, оборудованный по последнему матерному слову техники, знаменитый местный деликатес – волосатый суп, теперь еще судья, который считает до 9, пропуская 7…

Место, куда хочется приезжать и приезжать!» – написал президент «Эгриси».

Сегодня в полуфинале турнира играют «Амкал» и 2Drots. В одном из эпизодов главный арбитр Алиби Мергазы при выставлении стенки отсчитал 9 метров до стенки, пропустив цифру 7.

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