Уткин о судье, пропустившем цифру 7 при выставлении стенки: «Как же славно на турнире в Казахстане! Хочется приезжать и приезжать!»

Василий Уткин высказался об организации и судействе на 1XBET MFL в Костанае.

«Как же славно на турнире в Казахстане!

Манеж, оборудованный по последнему матерному слову техники, знаменитый местный деликатес – волосатый суп, теперь еще судья, который считает до 9, пропуская 7…

Место, куда хочется приезжать и приезжать!» – написал президент « ».

Сегодня в полуфинале турнира играют « » и 2Drots. В одном из эпизодов главный арбитр Алиби Мергазы при выставлении стенки отсчитал 9 метров до стенки, пропустив цифру 7.