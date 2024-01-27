Сибскана: «Пора 2Drots лезть во Вторую лигу и брать иные высоты, а тут их славная эпоха подходит к завершению»

Теги Вторая лига Б Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига 1XBET Media Football League Вторая лига А Медиафутбол

«2Drots максимально готовы для проф. футбола. После матчей часть игроков закрываются и проходят мимо камер, отказывая в интервью; максимально серьезные щи по время игр; никаких вкидов, даже, наоборот, подстилка из соломки на случай обсера; отсутствие былого вайба и угара, наоборот, выделяются кислые рожи тех, кто потерял ключевые роли.

Пора 2D лезть во Вторую лигу и брать иные высоты, а тут их славная эпоха подходит к завершению. Походу как раз сегодня точка невозврата», – написал капитан «Амкала».

27 января 2Drots и «Амкал» сыграют в полуфинале 1XBET MFL в Костанае. Начало матча в 13:00 (мск).

1 комментарий
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спортс. уже тысячу раз писали. эти новости не интересны. сделайте их в другую графу какую-то. зачем навязывать медиа футбол?!!
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