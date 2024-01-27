Судья пропустил цифру 7, считая расстояние до стенки в матче «Амкал» – 2Drots: «Если 9 метров, вам желтая будет. 5, 6, 8, 9!»

Судья матча «Амкал» – 2Drots отсчитал 9 метров до стенки, пропустив цифру 7.

Алиби Мергазы в полуфинале 1XBET MFL « » – 2Drots назначил штрафной удар около ворот номинальных гостей.

Капитан «Амкала» Руслан Имаев высказал претензию арбитру по поводу того, что расстояние до стенки меньше положенных 9 метров.

На это судья Мергазы ответил: «Я сейчас отсчитаю, если 9 метров, вам желтая будет».

Судья начал считать и пропустил цифру 7: «5, 6, 8, 9». Этот эпизод попал в трансляцию.

Несмотря на собственную ошибку, рефери показал желтую карточку.