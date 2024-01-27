Судья пропустил цифру 7, считая расстояние до стенки в матче «Амкал» – 2Drots: «Если 9 метров, вам желтая будет. 5, 6, 8, 9!»

Теги судьи Руслан Имаев Амкал ахахаха 2Drots 1XBET Media Football League Медиафутбол

Судья матча «Амкал» – 2Drots отсчитал 9 метров до стенки, пропустив цифру 7.

Алиби Мергазы в полуфинале 1XBET MFL «Амкал» – 2Drots назначил штрафной удар около ворот номинальных гостей.

Капитан «Амкала» Руслан Имаев высказал претензию арбитру по поводу того, что расстояние до стенки меньше положенных 9 метров.

На это судья Мергазы ответил: «Я сейчас отсчитаю, если 9 метров, вам желтая будет».

Судья начал считать и пропустил цифру 7: «5, 6, 8, 9». Этот эпизод попал в трансляцию.

Несмотря на собственную ошибку, рефери показал Имаеву желтую карточку.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий