Осколков был удален в матче с «Амкалом» за высказывание в адрес судьи. Слова принадлежали тренеру вратарей 2Drots

Альберт Осколков был удален в матче «Амкал» – 2Drots 1/2 финала 1XBET MFL .

Красную карточку помощник главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова получил за фразу «Ты себя в лицо видел?», сказанную в адрес арбитра.

Только эти слова произнес не Осколков, а тренер вратарей 2Drots Максим Энкин.

Главный арбитр матча (он же руководитель судей на турнире) отказался смотреть повтор и потребовал от Осколкова покинуть трибуну.