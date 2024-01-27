Осколков был удален в матче с «Амкалом» за высказывание в адрес судьи. Слова принадлежали тренеру вратарей 2Drots

Теги Амкал 2Drots 1XBET Media Football League Альберт Осколков Медиафутбол

Альберт Осколков был удален в матче «Амкал» – 2Drots 1/2 финала 1XBET MFL .

Красную карточку помощник главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова получил за фразу «Ты себя в лицо видел?», сказанную в адрес арбитра.

Только эти слова произнес не Осколков, а тренер вратарей 2Drots Максим Энкин.

Главный арбитр матча (он же руководитель судей на турнире) отказался смотреть повтор и потребовал от Осколкова покинуть трибуну.

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