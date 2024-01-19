Экс-вратарь «Амкала» Маменко поедет с «Родиной Медиа» на Winline Суперкубок МФЛ, скорее всего

«Родина Медиа» еще не приняла решение о подписании Александра Маменко.

Бывший вратарь «Амкала» и «Народной Команды» находится на просмотре в «РМ».

По словам тренера вратарей Александра Будакова, клуб рассматривает возможность подписать 23-летнего голкипера.

Решение о трансфере будет принято только после возвращения в Москву одного из руководителей «Родины Медиа» Текилы.

Тем не менее, скорее всего, Маменко поедет с командой в Абу-Даби для участия в Winline Суперкубке Медиалиги.

Будаков отметил, что основным вратарем в первом матче будет Никита Сухоносов, однако в дальнейшем игровую практику может получить и Маменко.

К «Родине Медиа» ранее присоединились экс-игроки «Амкала» Роман Салимов, Владимир Лобкарев, Антон Гооге и Олег Дражжук.