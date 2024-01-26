«Меня это не цепляет как зрителя. Они все одинаковые. Покрась хотя бы бороду в зеленый цвет». Сибскана о бойцах ММА

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Сибскана заявил, что ему не интересно смотреть турниры по ММА.

Сибскана: «Пытаясь заниматься боксом, я вижу, что это трудно и психологически, и физически. Нужно отдать уважение людям, которые посвящают этому жизнь.

Но меня это не цепляет как зрителя. Даже если брать образ: они выходят все бородатые какие-то, одинаковые. Ну, покрась хотя бы бороду в зеленый цвет. Я потом скажу: «Вот тот чувак с зеленой бородой! Нифига он ему намудохал».

Если не умеешь говорить, продумай какие-то фразы банальные, своруй на Западе».

Гаджиев: «Ты абсолютно прав. У меня в день идет по 10 заявок, но мы их не берем. Мы говорим: «Парни, а почему мы должны вас брать? Что вы сделали? Ровным счетом – ничего».

Бой Райзена и Сибсканы состоится 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

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