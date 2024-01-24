«Свой гонорар ты заслуживаешь своей подготовкой». Талабко – Райзену

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Артем Талабко высказался о предстоящем бое Райзена и Сибсканы.

«Райзен, я вижу как хорошо ты готовишься! Свой гонорар ты заслуживаешь своей подготовкой.

Я верю в то, что ты выйдешь и удосрочишь своего соперника. Но не стоит это делать в лифте. Как мы знаем, это слабое место твоего соперника. Дождись октагона. Буду болеть за тебя на стадионе!» – заявил полузащитник 2Drots.

Напомним, что бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».

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